2018-12-11T09:45:23+03:00
Происшествия

На Кубани осудят застройщиков ЖК «Монако»

Они обманули дольщиков на 116 млн рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудят застройщиков ЖК «Монако»На Кубани осудят застройщиков ЖК «Монако»Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении недобросовестных застройщиков ЖК «Монако». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Стало известно, что двое руководителей строительной компании вместе с сообщником, который находится в федеральном розыске, с октября 2014 по июнь 2016 года строили жилищный комплекс «Монако» на 228 квартир. Он расположен под Туапсе в селе Агой.

По договорам долевого участия они привлекли 116 млн рублей. Для создания видимости строительства они потратили на возведение бетонных стен 34 млн рублей. Оставшиеся деньги поделили между собой и потратили на личные нужды.

- Один из обвиняемых, который по версии следствия являлся организатором преступной схемы, находится под стражей. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество недобросовестных застройщиков наложен арест на сумму, превышающую ущерб. Уголовное дело будет направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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