2018-12-11T10:20:55+03:00
Общество

Судебные приставы Краснодарского края взыскали миллионные долги

Они выявляли граждан, которые являются злостными неплательщиками
Александра ПОДУШКО
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Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
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Судебные приставы Краснодарского края приняли участие во Всероссийском рейде. Они работали совместно с инспекторами ДПС.

Такие мероприятия проходили во всех крупных городах Кубани. Их цель – выявить злостных неплательщиков по всем категориям исполнительных производств. Для подготовки к рейдам правоохранители изучали базы данных должников.

Инспекторы ДПС проверили более двух тысяч автомобилей и водителей на наличие задолженностей.

- С граждан по административным штрафам ГИБДД взыскали 1 миллион 586 тысяч рублей. За задолженности по страховым взносам 606 тысяч рублей. 2 миллиона 15 тысяч рублей составили налоговые сборы. И еще 3 миллиона 495 тысяч рублей взыскали приставы по иным категориям исполнительных производств, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ходе рейдовых мероприятий 850 граждан получили под роспись извещения о явке на прием к судебным приставам-исполнителям. Составили 21 акт описи и ареста имущества должников.

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