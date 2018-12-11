2018-12-11T10:41:09+03:00
Общество

В Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя

Он лежал на полу в ванной в беспомощном состоянии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Старший лейтенант полиции Дмитрий Кузин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краюСтарший лейтенант полиции Дмитрий Кузин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю
Изменить размер текста:

В Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя, который находился в беспомощном состоянии.

В дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что в течение нескольких дней не может выйти на связь со своим сыном. В квартире, где проживает мужчина, дверь никто не открывает, а мобильный его выключен.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Кузин вместе с заявительницей отправился по указанному адресу. Он вызвал спасателей МЧС, которые открыли входную дверь. Сына женщины обнаружили в ванной на полу в бессознательном состоянии. Полицейский вызывал скорую помощь и остался дожидаться медиков.

- Выяснилось, что мужчина упал в ванной комнате, ударился головой и так лежал в бессознательном состоянии некоторое время. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»