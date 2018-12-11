11 Дек. 10:41 2018-12-11T10:41:09+03:00

Он лежал на полу в ванной в беспомощном состоянии

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В Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя, который находился в беспомощном состоянии.

В дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что в течение нескольких дней не может выйти на связь со своим сыном. В квартире, где проживает мужчина, дверь никто не открывает, а мобильный его выключен.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Кузин вместе с заявительницей отправился по указанному адресу. Он вызвал спасателей МЧС, которые открыли входную дверь. Сына женщины обнаружили в ванной на полу в бессознательном состоянии. Полицейский вызывал скорую помощь и остался дожидаться медиков.

- Выяснилось, что мужчина упал в ванной комнате, ударился головой и так лежал в бессознательном состоянии некоторое время. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.