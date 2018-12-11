2018-12-11T12:01:43+03:00
Происшествия

В Каневском районе без вести пропал 17-летний подросток

9 декабря парень не доехал до колледжа
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Каневском районе без вести пропал 17-летний Александр Овчинников.

Известно, что молодой человек проживал в станице Челбасской. Днем 9 декабря он на автобусе поехал в Каневскую. Оттуда он позвонил матери и сообщил, что ожидает транспорт, чтобы добраться в станицу Стародеревянковскую, где находится общежитие «Каневского аграрно-технологического колледжа». Туда парень так и не приехал. С тех пор на связь с родными он не выходил, где находится подросток неизвестно.

На вид Александру 17-18 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза.

Подросток был в шапке темно-синего цвета, синей куртке, коричневых джинсах и ботинках цвета хаки. При себе у него был телефон, серая сумка, паспорт и пластиковая карта на свое имя.

-Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы что-то знаете о месте нахождения Александра Овчинникова, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (86164) 7-46-21 либо 02.

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