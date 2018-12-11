Компания АСК подвела итоги работы с партнерами в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-11T11:30:37+03:00

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Группы компаний АСК 6 декабря провела торжественный вечер «Белая глава», посвященный подведению итогов работы с партнерами в 2018 году. На ставшее уже традиционным мероприятие были приглашены риэлторы, руководители и сотрудники агентств недвижимости, представители банков.

На вечере ключевым партнерам компании вручили ценные подарки, также состоялся традиционный розыгрыш квартиры.

торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

Как отметила в ходе мероприятия генеральный директор АСК Инна Шестаченко, с начала 2018 года агентская сеть компании увеличилась в 1,5 раза, а число агентских сделок выросло на 72%.

По ее словам, в этом году хотя бы одну сделку с АСК заключили 546 агентств и индивидуальных агентов. «Доля, которую наши партнеры занимают в числе сделок АСК, по итогам прошедших 11 месяцев составила 52%, в 2017 году этот показатель составлял 46%, а в 2016 году – только 34%», - сказала руководитель компании.

Она подчеркнула, что добиться таких результатов удалось во многом благодаря доверию партнеров к бренду АСК, их высокому профессионализму и большой работоспособности.

Торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

Инна Шестаченко также добавила, что в 2018 году застройщик более чем на 60% увеличил объемы строительства. Единовременно АСК возводит свыше 360 тыс. кв. метров жилья. По реально выполняемым объемам строительства компания входит в число трех крупнейших в Краснодарском крае.

«И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Группа компаний АСК будет дальше укреплять свои позиции на рынке, развивать партнерство с ключевыми игроками отрасли, к которым относятся агентства недвижимости, - сказала Инна Шестаченко. - В ближайшее время запустим несколько новых интересных проектов, которые, я уверена, будут пользоваться спросом и усилят основу для плодотворного сотрудничества».