2018-12-11T11:30:37+03:00
Недвижимость

Компания АСК подвела итоги работы с партнерами в 2018 году

Партнерам компании вручили ценные подарки, также состоялся традиционный розыгрыш квартиры
Иван ЕГОРОВ
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Группы компаний АСК 6 декабря провела торжественный вечер «Белая глава», посвященный подведению итогов работы с партнерами в 2018 году. На ставшее уже традиционным мероприятие были приглашены риэлторы, руководители и сотрудники агентств недвижимости, представители банков.

На вечере ключевым партнерам компании вручили ценные подарки, также состоялся традиционный розыгрыш квартиры.

торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

Как отметила в ходе мероприятия генеральный директор АСК Инна Шестаченко, с начала 2018 года агентская сеть компании увеличилась в 1,5 раза, а число агентских сделок выросло на 72%.

По ее словам, в этом году хотя бы одну сделку с АСК заключили 546 агентств и индивидуальных агентов. «Доля, которую наши партнеры занимают в числе сделок АСК, по итогам прошедших 11 месяцев составила 52%, в 2017 году этот показатель составлял 46%, а в 2016 году – только 34%», - сказала руководитель компании.

Она подчеркнула, что добиться таких результатов удалось во многом благодаря доверию партнеров к бренду АСК, их высокому профессионализму и большой работоспособности.

Торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

Торжественный вечер компании АСК "Белая глава"

Инна Шестаченко также добавила, что в 2018 году застройщик более чем на 60% увеличил объемы строительства. Единовременно АСК возводит свыше 360 тыс. кв. метров жилья. По реально выполняемым объемам строительства компания входит в число трех крупнейших в Краснодарском крае.

«И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Группа компаний АСК будет дальше укреплять свои позиции на рынке, развивать партнерство с ключевыми игроками отрасли, к которым относятся агентства недвижимости, - сказала Инна Шестаченко. - В ближайшее время запустим несколько новых интересных проектов, которые, я уверена, будут пользоваться спросом и усилят основу для плодотворного сотрудничества».

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