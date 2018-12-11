В аэропорту Краснодара задержали мужчину, находившегося в розыске
- В краснодарском аэропорту пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске. Он совершил преступление с использованием служебного положения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Гражданина выявили при оформлении пассажиров авиарейса, прибывшего в Краснодар из Вены. Выяснилось, что мужчина скрывался от правоохранителей. В рамках уголовного дела в отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Пограничники передали преступника сотрудникам МВД России на транспорте. Вскоре беглец направится к инициаторам розыска.
Напомним, в Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина упал в ванной комнате, ударился головой и так лежал в бессознательном состоянии некоторое время. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.