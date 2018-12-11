В аэропорту Краснодара задержали мужчину, находившегося в розыске

11 Дек. 11:29 2018-12-11T12:00:47+03:00

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- В краснодарском аэропорту пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске. Он совершил преступление с использованием служебного положения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Гражданина выявили при оформлении пассажиров авиарейса, прибывшего в Краснодар из Вены. Выяснилось, что мужчина скрывался от правоохранителей. В рамках уголовного дела в отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Пограничники передали преступника сотрудникам МВД России на транспорте. Вскоре беглец направится к инициаторам розыска.

Напомним, в Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина упал в ванной комнате, ударился головой и так лежал в бессознательном состоянии некоторое время. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.