В Сочи жители трех улиц остались без воды

11 Дек. 11:45 2018-12-11T11:45:30+03:00

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В Сочи 11 декабря по улице Вишневой случился коммунальный коллапс. Авария произошла на водопроводе диаметром 200 мм. На месте ЧП работает аварийная бригада МУП «Водоканал».

- Водоснабжение улиц Вишневой, Абовяна, а также Шаумяна ориентировочно не будет осуществляться до 15:00, - рассказали в пресс- службе МУП «Водоканал».

В аварийно-ремонтных работах задействованы пять человек и две единицы специальной техники. Подвоз воды, для того чтобы жители могли умыться и приготовить еду, организован на улицу Вишневую к дому №30.

Напомним, в Сочи открылся новый перинатальный центр. Его стоимость около 3,7 миллиардов рублей. Новое медучреждение площадью 2,5 га уже готово принимать новых пациентов.

Медучреждение начали строить в 2014 году. Но сдача объекта переносилась из-за смены подрядчиков, которые нарушали сроки и условия контракта. На Кубани до открытия это центра функционировали только два региональных.