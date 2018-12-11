В Анапе мужчина украл у знакомого банковскую карту

11 Дек. 12:19 2018-12-11T12:21:07+03:00

А после снял с счета 60 тысяч рублей

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Анапские полицейские задержали подозреваемого в краже банковской карты.

Местный житель обратился в отделение полиции. Он рассказал, что конверт с кредитной картой, реквизитами и пин-кодом к ней, оставил в бардачке машины. Потом, когда не обнаружил его на месте, понял, что кто-то его обворовал. А позже с счета заявителя неизвестный снял 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступления, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе, где находился автомобиль. Они установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшего.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый купил билет на поезд Новороссийск - Москва. Он хотел уехать из города. Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале сотрудники уголовного розыска совместно с анапской полицией. Мужчина рассказал, что похитил банковскую карту из автомобиля своего знакомого, когда он отвлекся.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.