2018-12-11T12:58:49+03:00
Происшествия

На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево

Пострадали двое ее детей
Александра ПОДУШКО
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Фото: УГИБДД по Краснодарскому краюФото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря около 17:00 в хуторе Кирова на улице Мира.

-По предварительным данным, 29-летняя девушка находилась за рулем Оpel Astra. Машина ехала на высокой скорости, из-за чего она съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что девушка пьяна, а в салоне машины находятся двое ее несовершеннолетних детей - 6-летняя девочка и 8-летний мальчик. Один из них ехал на переднем сидении без использования ремней безопасности и детского удерживающего устройства.

В результате аварии девушка получила травмы. Ее дети были госпитализированы в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре мужчина избил женщину во время дорожного конфликта. Ее доставили в больницу.

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