Завершен первый этап реконструкции «Головатовского» коллектора

11 Дек. 12:46 2018-12-11T12:46:42+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил первый этап реконструкции участка главного канализационного коллектора (ГФК) «Головатовский», обеспечивающего прохождение 30 % всех городских стоков сточных вод города Краснодара.

Санация участка коллектора диаметром 1000 мм, пролегающего на глубине 5,5 метров, проводится так называемым методом «труба в трубе».

«На сегодняшний день выполнена санация участка протяженностью 216 метров, - говорит главный инженер ООО “Краснодар Водоканал” Герасим Родин. – Всего методом санации «труба в трубе» будет проложено 1 285 метров сетей. Данный метод позволяет реконструировать участок сетей без сплошного разрытия, так называемым «бестраншейным» способом восстановления трубопровода. Он заключается в протягивании внутри существующего трубопровода непрерывной трубы меньшего диаметра. При этом не нужно разрушать коллектор и расширять канализационные колодцы, а проводить реконструкцию участков большой протяжённости можно непрерывно».

Работы состоят из многочисленных этапов, в рамках которых разрабатывается котлован, производится крепление откосов рабочей камеры, разбивается свод коллектора, монтируется оборудование для очистки коллектора и протяжки трубы, протягивается труба и восстанавливается свод коллектора. Одним из основных этапов работ является прочистка коллектора специальным очистным снарядом, предназначенным для устранения накопившегося осадка, после чего специалисты приступают к протягиванию новой трубы.