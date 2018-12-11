2018-12-11T13:04:38+03:00
Происшествия

Сочинец ранил молодого человека ножом в ногу

Потерпевшего доставили в городскую больницу
Александра ПОДУШКО
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Сочинец ранил молодого человека ножом в ногуСочинец ранил молодого человека ножом в ногуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Сочи на улице Конституции неизвестный ранил молодого человека. Об это местные жители сообщили вечером 10 декабря в дежурную часть.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили возможных очевидцев и свидетелей конфликта, которые рассказали о подробностях ссоры между двумя молодыми людьми. Один из парней нанес другому несколько ранений ножом в ногу. Скорая помощь доставила потерпевшего в городскую больницу.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили личность предполагаемого злоумышленника. Ег задержали недалеко от места преступления. Им оказался 23-летний житель Сочи. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности. В момент задержания на теле молодого человека были следы крови.

-Сейчас злоумышленник доставлен в отдел полиции,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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