2018-12-11T14:34:18+03:00
Общество

Коммунисты собрали подписи 90 депутатов Госдумы под обращением в Конституционный суд о пенсионной реформе

КПРФ собрала достаточно голосов для обращения в инстанцию
Иван ЕГОРОВ
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КПРФ собрала достаточное число подписей депутатов Госдумы для направления обращения в Конституционный суд РФ относительно соответствия Конституции проводимой пенсионной реформы.

Первый зампред фракции Николай Коломейцев отметил, что обращение сразу же направлено в Конституционный суд РФ.

Ранее во фракции КПРФ сообщали, что готовят обращение в Конституционный суд в связи с изменениями пенсионного законодательства, однако согласно правилам для этого необходимо собрать подписи 90 депутатов Госдумы.

Во фракции КПРФ состоят 42 человека, и только своими силами коммунисты не могли обеспечить подачу обращения в Конституционный суд.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что обращение в КС готовилось серьезно с привлечением к обсуждению экспертов. Позднее к обращению присоединились депутаты парламентской фракции «Справедливая Россия».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже давал обещание подключиться к обращению коммунистов в КС, но с передачей подписей депутатов своей фракции затягивал, они были переданы только 7 декабря.

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