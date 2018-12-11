Коммунисты собрали подписи 90 депутатов Госдумы под обращением в Конституционный суд о пенсионной реформе
КПРФ собрала достаточное число подписей депутатов Госдумы для направления обращения в Конституционный суд РФ относительно соответствия Конституции проводимой пенсионной реформы.
Первый зампред фракции Николай Коломейцев отметил, что обращение сразу же направлено в Конституционный суд РФ.
Ранее во фракции КПРФ сообщали, что готовят обращение в Конституционный суд в связи с изменениями пенсионного законодательства, однако согласно правилам для этого необходимо собрать подписи 90 депутатов Госдумы.
Во фракции КПРФ состоят 42 человека, и только своими силами коммунисты не могли обеспечить подачу обращения в Конституционный суд.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что обращение в КС готовилось серьезно с привлечением к обсуждению экспертов. Позднее к обращению присоединились депутаты парламентской фракции «Справедливая Россия».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже давал обещание подключиться к обращению коммунистов в КС, но с передачей подписей депутатов своей фракции затягивал, они были переданы только 7 декабря.