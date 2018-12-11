2018-12-11T16:35:58+03:00
Общество

Управление по миграционным вопросам появится в администрации Кубани

Инициатором создания был губернатор Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за закон о создании управления по миграционным вопросам. Новая структура войдет в состав администрации Краснодарского края.

С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев. Планируется сделать это за счет перераспределения штата во властных структурах. Отдельных финансовых затрат из бюджета не потребуется.

- Региону необходима собственная миграционная политика, - заявил глава региона в ноябре.

Численность иностранных граждан в этом году достигла 71 тысячи человек. Это 2,5 процента от всех работающих. Из них 1,5 тысячи – в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тысяча – с правом работы без разрешительных документов и около 38 тысяч – по патентам.

При этом большинство из них не имели никаких легальных прав, чтобы находиться на территории Российской Федерации.

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