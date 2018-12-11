11 Дек. 13:51 2018-12-11T13:51:58+03:00

В Сочи житель Красноярского края осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев

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В Сочи 37-летний житель Красноярского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 2 октября мужчина находился в городе-курорте на улице 60 ВКЛСМ. Он позвонил на номер экстренного вызова «112» и сообщил о том, что террористы готовят взрыв, и где-то они пытались заложить бомбу.

На место предполагаемого ЧП выехали кинологи, взрывотехники и МЧС. Сообщение оказалось ложным. Своими действиями житель Красноярского края дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения об акте терроризма.

- Суд учел мнение государственного обвинителя, тяжесть совершенного преступления, полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Иск прокурора о взыскании со злоумышленника расходов на выезд служб по ложному вызову был удовлетворен, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу.