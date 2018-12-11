2018-12-11T15:06:25+03:00
Общество

В Краснодаре начали возводить новую школу

Учреждение рассчитано на 1100 мест
Максим ОСОКИН
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Закладка памятной капсулы в фундамент новой школы. Фото: администрация г.КраснодарЗакладка памятной капсулы в фундамент новой школы. Фото: администрация г.Краснодар
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Сегодня в Молодежном микрорайоне Краснодара началось возведение новой школы, посещать которую в одну смену смогут 1100 учеников. В фундамент нового учебного заведения была заложена памятная капсула.

— Это ещё один результат работы краснодарского «социального конвейера» по строительству образовательных учреждений. Компания, которая возведёт эту школу, только закончила большую школу в Московском микрорайоне, и уже начинает работу на новом социальном объекте. Мы активно наверстываем отставание в создании необходимых горожанам дошкольных и общеобразовательных учреждениях — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Школа в Молодежном микрорайоне будет состоять из 5 блоков, соединенных между собой переходами. Учебное заведение оборудуют актовым и спортивным залами, медпунктом, зоной отдыха и столовой на 600 мест. На пришкольной территории проведут благоустройство, оборудуют спортивное ядро. Сделают площадку для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола, установят комплекс для занятий гимнастикой и легкой атлетикой.

Здание новой школы будет полностью доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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