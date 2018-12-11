2018-12-11T15:31:01+03:00
Недвижимость

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта»

«Книга Почёта» формируется при непосредственном участии органов власти, что означает признание её репутации на местном уровне
Иван ЕГОРОВ
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Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Престижная награда вручается ежегодно наиболее достойным предприятиям страны, которые способствуют социально-экономическому развитию региона и повышению эффективности в той или иной области. «Книга Почёта» формируется при непосредственном участии органов власти, что означает признание её репутации на местном уровне.

Поскольку список наиболее значимых предприятий страны составляется на основании анализа итогов деятельности, внесение в Реестр является для компании успешным завершением года, а также подводит черту проделанной за год работы. 2018 год стал для «ЮгСтройИнвест» знаковым – компания отметила свое пятнадцатилетие, готовит к сдаче третий миллион квадратного метра жилья, начала реализацию нового социально-значимого проекта в Ростове-на-Дону – экорайона «Вересаево».

За 15 лет работы «ЮгСтройИнвест» заслуженно приобрел статус лидера в области строительства жилья в России: группа компаний занимает четвертое место во Всероссийском рейтинге застройщиков по объему введенного жилья, готовит к сдаче третий миллион квадратных метров недвижимости, возвела 143 жилых дома, 5 торгово-офисных центров и 11 социальных объектов. Еще две школы и два детских сада планируется сдать в следующем году.

ГК «ЮгСтройИнвест» неоднократно становилась победителем и лауреатом престижных конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», имеет диплом всероссийской премии «Лидер года», знак победителя конкурса «Сделано в России». Компания несколько раз удостаивалась Золотого знака «Надежный застройщик России» за высочайшие показатели в области соблюдения прав и интересов участников долевого строительства.

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