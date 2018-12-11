Жители Сочи выйдут на субботник

11 Дек. 16:22 2018-12-11T16:22:09+03:00

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В администрации Сочи прошла очередная планерка с участием главы города-курорта Анатолия Пахомова. Мэр заявил, что наступающий Новый год городу необходимо встретить в опрятном виде.

- Праздники принято отмечать в чистом доме. Так и мы с вами должны готовиться к Новому году. Поэтому я призываю горожан присоединиться к субботнику. Главное - навести порядок в своём микрорайоне, на своей улице, в своём дворе. А в субботу машины САХа будут готовы собрать весь мусор, - сказал Анатолий Пахомов.

Специально созданные мобильные группы ранее провели мониторинг микрорайонов, выявили участки, которые необходимо привести в порядок. Ожидается, что только в Лазаревском районе Сочи наводить порядок выйдут более 3000 человек, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.