Краснодарские дольщики получили долгожданные ключи

11 Дек. 16:29 2018-12-11T16:29:43+03:00

Они ждали этого события больше 6 лет

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Сегодня в Краснодаре произошло событие, которого с нетерпением ждали дольщики долгостроев по улице Черкасской. ООО «Таурас-96» получило разрешение на строительство в декабре 2009, а сдача домов была запланирована на 2012 года.

– Однако застройщик допустил ряд нарушений, не выполнил свои обязательства, и строительство было заморожено. В отношении него возбуждено уголовное дело, объект достраивается при помощи другого инвестора – отметил первый заместитель главы Кубани Андрей Алексеенко.

Сегодня ключи от квартир получили собственники жилья в литерах 14, 18 и 19. Строительство остальных домов жилого комплекса завершится в течение двух лет, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.