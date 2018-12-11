2018-12-11T16:29:43+03:00
Общество

Краснодарские дольщики получили долгожданные ключи

Они ждали этого события больше 6 лет
Максим ОСОКИН
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ЖК "Таурас" на ул. ЧеркасскойЖК "Таурас" на ул. Черкасской
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Сегодня в Краснодаре произошло событие, которого с нетерпением ждали дольщики долгостроев по улице Черкасской. ООО «Таурас-96» получило разрешение на строительство в декабре 2009, а сдача домов была запланирована на 2012 года.

– Однако застройщик допустил ряд нарушений, не выполнил свои обязательства, и строительство было заморожено. В отношении него возбуждено уголовное дело, объект достраивается при помощи другого инвестора – отметил первый заместитель главы Кубани Андрей Алексеенко.

Сегодня ключи от квартир получили собственники жилья в литерах 14, 18 и 19. Строительство остальных домов жилого комплекса завершится в течение двух лет, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

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