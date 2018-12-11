2018-12-11T16:47:14+03:00
Общество

В Армавире реконструируют Комсомольский сквер

Работы проводят в рамках федерального проекта по благоустройству
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Новая спортивная площадка в Комсомольском сквере Армавира. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяНовая спортивная площадка в Комсомольском сквере Армавира. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Армавире продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году работы проводят на семи дворовых территориях и Комсомольском парке. В сквере уже установили спортивную и воркаут площадки, а также уличные тренажеры. Сейчас рабочие устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку.

– Это один из скверов, который до сих пор не имел современного благоустройства. Его площадь – одна из самых больших в Армавире – 7 гектаров. Здесь появятся новые дорожки, будут усыновлены дополнительные уличные светильники, – уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации, в этом году на благоустройство объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» регион получил 1,5 млрд рублей. В будущем году работы продолжаться, а финансирование сохраниться в прежнем объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»