В Армавире реконструируют Комсомольский сквер

11 Дек. 16:47 2018-12-11T16:47:14+03:00

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В Армавире продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году работы проводят на семи дворовых территориях и Комсомольском парке. В сквере уже установили спортивную и воркаут площадки, а также уличные тренажеры. Сейчас рабочие устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку.

– Это один из скверов, который до сих пор не имел современного благоустройства. Его площадь – одна из самых больших в Армавире – 7 гектаров. Здесь появятся новые дорожки, будут усыновлены дополнительные уличные светильники, – уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации, в этом году на благоустройство объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» регион получил 1,5 млрд рублей. В будущем году работы продолжаться, а финансирование сохраниться в прежнем объеме.