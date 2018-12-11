Кубанская спортсменка завоевала «бронзу» чемпионата мира по настольному теннису

11 Дек. 17:07 2018-12-11T17:07:08+03:00

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В Австралии завершился чемпионат мира по настольному теннису среди юниоров. В состав женской сборной России вошла кубанская спортсменка Кристина Казанцева, которая завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях. Наши девушки уступили в полуфинале фавориткам соревнований - японкам, со счетом 0:3.

- Это первая в истории нашей страны медаль у девушек до 18 лет с начала проведения в 2003 году юношеских чемпионатов мира, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта края.