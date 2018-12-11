Бюджет Кубани останется социально ориентированным
В Краснодаре состоялась 16 сессия Кубанского парламента. Выступая перед депутатами, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что принятый во втором чтении краевой бюджет остается социально ориентированным. Консолидированные доходы превысят 300 млрд рублей.
– 15 миллиардов рублей, которые поступили из федерального бюджета, мы направим на основные отрасли – здравоохранение, социальную политику, образование, дорожное хозяйство – отметил Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что также средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и поддержку АПК. В приоритете политики краевой власти – развитие сельских территорий, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.