Бюджет Кубани останется социально ориентированным

11 Дек. 18:00 2018-12-11T18:00:17+03:00

Его доходы в будущем году превысят 300 млрд рублей

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В Краснодаре состоялась 16 сессия Кубанского парламента. Выступая перед депутатами, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что принятый во втором чтении краевой бюджет остается социально ориентированным. Консолидированные доходы превысят 300 млрд рублей.

– 15 миллиардов рублей, которые поступили из федерального бюджета, мы направим на основные отрасли – здравоохранение, социальную политику, образование, дорожное хозяйство – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что также средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и поддержку АПК. В приоритете политики краевой власти – развитие сельских территорий, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.