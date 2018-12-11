2018-12-11T18:00:17+03:00
Общество

Бюджет Кубани останется социально ориентированным

Его доходы в будущем году превысят 300 млрд рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
16 сессия Кубанского парламента. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.16 сессия Кубанского парламента. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

В Краснодаре состоялась 16 сессия Кубанского парламента. Выступая перед депутатами, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что принятый во втором чтении краевой бюджет остается социально ориентированным. Консолидированные доходы превысят 300 млрд рублей.

– 15 миллиардов рублей, которые поступили из федерального бюджета, мы направим на основные отрасли – здравоохранение, социальную политику, образование, дорожное хозяйство – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что также средства направят на развитие дорожной инфраструктуры и поддержку АПК. В приоритете политики краевой власти – развитие сельских территорий, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»