В Краснодаре устранили прорыв на теплотрассе

11 Дек. 18:30 2018-12-11T18:30:57+03:00

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В Краснодаре в районе улицы Кубанской сегодня 11 декабря произошла авария на магистральных сетях теплотрассы «ТЭЦ — Центр города». Сообщение об этом поступило в 13.00 час в Единую дежурно — диспетчерскую службу города.

— Специалисты АО «Краснодартеплосеть» пояснили, что причиной аварии стал выход из строя трубы, которая снабжает горячей водой и отоплением часть домов Центрального и Западного округов. На устранение проблемы аварийным бригадам понадобилось 3 часа. Для выполнения работ пришлось сбросить теплоноситель из магистрального теплопровода, сейчас идёт заполнение системы, — рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» глава администрации Центрального округа Елена Малова.

Сейчас аварийные работы находятся в завершающей стадии. Специалисты АО «Краснодартеплосеть» пообещали, что к ночи подача тепла будет восстановлена во всех домах.