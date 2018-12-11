2018-12-11T18:30:57+03:00
Общество

В Краснодаре устранили прорыв на теплотрассе

Теплоснабжение в дома жителей вернется этой ночью
Максим ОСОКИН
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Ремонтные работы на теплотрассе. Фото: пресс-служба администрации г.КраснодарРемонтные работы на теплотрассе. Фото: пресс-служба администрации г.Краснодар
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В Краснодаре в районе улицы Кубанской сегодня 11 декабря произошла авария на магистральных сетях теплотрассы «ТЭЦ — Центр города». Сообщение об этом поступило в 13.00 час в Единую дежурно — диспетчерскую службу города.

— Специалисты АО «Краснодартеплосеть» пояснили, что причиной аварии стал выход из строя трубы, которая снабжает горячей водой и отоплением часть домов Центрального и Западного округов. На устранение проблемы аварийным бригадам понадобилось 3 часа. Для выполнения работ пришлось сбросить теплоноситель из магистрального теплопровода, сейчас идёт заполнение системы, — рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» глава администрации Центрального округа Елена Малова.

Сейчас аварийные работы находятся в завершающей стадии. Специалисты АО «Краснодартеплосеть» пообещали, что к ночи подача тепла будет восстановлена во всех домах.

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