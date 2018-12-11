2018-12-11T19:38:20+03:00
Общество

На Кубани возобновили льготы на проезд по направлению Северский район – Краснодар

Это стало возможным благодаря депутатам краевого ЗСК
Максим ОСОКИН
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16-й сессия Законодательного собрания Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края16-й сессия Законодательного собрания Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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С 2005 года по направлению Северский район – Краснодар, в границах Кубани и Адыгеи, действовал льготный проезд для отдельных категорий жителей края. В этом году, из-за изменений в федеральном законодательстве, статус маршрута из межмуниципального изменился на смежный межрегиональный. В результате этого льготы могли быть отменены.

– Около полутора тысяч льготников не смогли бы воспользоваться этой мерой соцподдержки, – заявил заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Сегодня, в ходе 16-й сессии ЗСК были приняты поправки в краевой закон, которые предусматривают возобновление льгот за счет краевого бюджета. Этой мерой соцподдержки смогут воспользоваться участники ВОВ и их вдовы, ветераны труда, жертвы политических репрессий, инвалиды, дети-инвалиды, женщины, достигшие 55 лет и мужчины старше 60 лет, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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