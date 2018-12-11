2018-12-11T20:09:16+03:00
Общество

Кубанские садоводы установили очередной рекорд

Собранный рожай яблок стал самым большим за последние 30 лет
Максим ОСОКИН
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Сегодня Кубань - лидер по сбору яблок в России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяСегодня Кубань - лидер по сбору яблок в России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В этом году в Краснодарском крае собрали почти 345 тысяч тонн яблок. Это на 15% больше, чем годом ранее. При этом площадь яблоневых садов в регионе увеличилась до 18,5тыся га. Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рекордного урожая, в частности, удалось добиться благодаря тому, что начали плодоносить молодые сады и увеличились площади садов с системой орошения. Также немаловажную роль сыграла благоприятная погода, которая держалась в регионе на протяжении летнего периода.

– Урожай этого года побил рекорд последних 30 лет. Сегодня Кубань – главный производитель яблок в стране. В нынешнем году на закладку садов и уход за ними направили более 640 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Кроме того, более 100 млн рублей краевых средств распределены в виде грантов между фермерами в рамках новой программы «Молодой сад», – рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка.

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