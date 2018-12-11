2018-12-11T20:51:20+03:00
Общество

Глава департамента архитектуры и градостроительства Краснодара подал в отставку

Михаил Фролов занимал эту должность с 2017 года
Максим ОСОКИН
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Михаил Фролов переходит на другую работу и переезжает в Москву. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.Михаил Фролов переходит на другую работу и переезжает в Москву. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.
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Михаил Фролов покинул пост директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Распоряжение об увольнении по собственному желанию подписал глава столицы Кубани Евгений Первышов.

— С поставленными задачами как руководитель одного из важнейших для города подразделений Михаил Фролов справился. Он изменил подход ко многим градостроительным решениям и внес значительный вклад в прозрачность и открытость деятельности архитектуры города, — заявил Первышов.

Михаил Фролов работал в должности директора департамента архитектуры и градостроительства с июня 2017 г.

— Для меня это был интересный опыт. Краснодар не похож на другие города, он в градостроительном смысле сложен и уникален, но тем интереснее было работать. За почти полтора года запустили разработку нового Генерального плана города, выстроили конструктивную и эффективную работу Архитектурного и Градостроительного советов, — сказал Михаил Фролов.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара, в ближайшие дни будет принято решение о назначении нового руководителя департамента архитектуры и градостроительства города.

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