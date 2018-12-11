Полиция на Кубани разыскивает вооруженного преступника, убившего двух женщин
Тела двух женщин обнаружили правоохранители в поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края. У 55-летней жертвы преступления - многочисленные ножевые ранения. Ее престарелой матери нанесли смертельный удар по голове.
Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В круг подозреваемых попал муж убитой 55-летней женщины Сергей Никитин. Предполагается, что жестоко расправился он и со своей тещей.
Определить его местонахождение полицейским пока не удалось. Более того, он может быть вооружен и опасен. Его объявили в розыск.
Официальных комментариев по поводу расследования жестокого преступления получить пока не удалось. Возможно, в интересах следствия информация о возможном нахождении подозреваемого пока не сообщается.
На месте убийства ведутся следственные действия. Работают эксперты-криминалисты.
Выясняются обстоятельства семейной драмы.