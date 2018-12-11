2018-12-12T00:11:53+03:00
Происшествия

Полиция на Кубани разыскивает вооруженного преступника, убившего двух женщин

В круге подозреваемых - муж и зять покойных
Ева Мур@kp_kuban
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В Сети распространяется ориентировка на предполагаемого убийцу женщин. Фото: armavirВ Сети распространяется ориентировка на предполагаемого убийцу женщин. Фото: armavir
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Тела двух женщин обнаружили правоохранители в поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края. У 55-летней жертвы преступления - многочисленные ножевые ранения. Ее престарелой матери нанесли смертельный удар по голове.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В круг подозреваемых попал муж убитой 55-летней женщины Сергей Никитин. Предполагается, что жестоко расправился он и со своей тещей.

Определить его местонахождение полицейским пока не удалось. Более того, он может быть вооружен и опасен. Его объявили в розыск.

Официальных комментариев по поводу расследования жестокого преступления получить пока не удалось. Возможно, в интересах следствия информация о возможном нахождении подозреваемого пока не сообщается.

На месте убийства ведутся следственные действия. Работают эксперты-криминалисты.

Выясняются обстоятельства семейной драмы.

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