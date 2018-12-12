2018-12-12T07:48:17+03:00
Происшествия

В Анапе суд оштрафовал предпринимателя за перевозку пассажиров на судне без лицензии

Бизнесмен выплатит 100 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Анапе суд оштрафовал предпринимателя за перевозку пассажиров на судне без лицензииВ Анапе суд оштрафовал предпринимателя за перевозку пассажиров на судне без лицензииФото: Архив "КП"
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Суд оштрафовал анапского предпринимателя за то, что он под видом сдачи в аренду спасжилетов оказывал услуги по перевозке пассажиров на судне, не имея на то лицензии. Мужчина выплатит 100 тысяч.

В суде бизнесмен рассказал, что сдавал туристам спасательные жилеты в аренду за 1,5 тысячи рублей, а морские прогулки предлагал в качестве бонуса. Он предъявил соответствующие квитанции, как доказательство. Однако прокурор предоставил суду объяснительные от пассажиров. Они утверждали, что платили именно за морскую прогулку в районе села Большой Утриш.

- Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Бизнесмену назначен штраф в 100 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

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