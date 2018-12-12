Краевое шествие Дедов Морозов пройдет в Краснодаре 22 декабря

12 Дек. 07:51 2018-12-12T07:51:14+03:00

Стартует действие в 12:00 на площади имени А. С. Пушкина

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В Краснодаре 22 декабря состоится краевое мероприятие «Новогодняя звезда».

Стартует действие в 12:00 с театрализованного пролога на площади им. А.С. Пушкина и праздничного шествия, в котором примут участие творческие делегации из 44 муниципалитетов региона.

Всеми любимые сказочные герои во главе с Дедами Морозами и Снегурочками пройдут по улице Красной от площади им. А.С. Пушкина до Театральной площади. При этом по пути следования группы будут работать две концертные площадки у Музыкального театра КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова и Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. Там выступят лучшие краевые исполнители.

Для всех гостей праздника участники шествия подготовили особенный подарок– волшебный новогодний шар с пожеланием от зимних волшебников Кубани.

На Театральной площади Главный Дед Мороз Краснодарского края и его 44 помощника зажгут звезду главной елки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры края.