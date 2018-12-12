2018-12-12T08:13:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина не нашел в украденной сумке 600 тысяч рублей и выбросил ее

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина не нашел в украденной сумке 600 тысяч рублей и выбросил ееВ Краснодаре мужчина не нашел в украденной сумке 600 тысяч рублей и выбросил ееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница садоводческого товарищества «Прогресс» обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже. Она рассказала, что из ее дома украли деньги. На место приехал участковый, он выяснил, что все произошло, когда хозяйка вышла из дома в магазин. Злоумышленник проник в незапертую дверь. Он украл ее сумку, где, по словам женщины, находилось около 600 тысяч рублей.

Полицейский изучил записи с камер видеонаблюдения и выяснил, что вор – сосед заявительницы. Злоумышленника задержали по месту жительства. Он рассказал, что выбросил сумку на улице, забрав только кошелек, где были две тысячи рублей. Деньги он потратил на продукты. О крупной сумме, которая хранилась во внутреннем кармане, мужчина узнал от участкового.

Сотрудник полиции обнаружил украденную сумку в одном из проулков, после чего вернул ее хозяйке.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит лишение свободы до шести лет, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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