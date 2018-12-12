На Кубани начали тестировать платный участок дороги

12 Дек. 08:41 2018-12-12T15:07:36+03:00

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С 10 декабря в Павловском районе на 1223-м км трассы М4 «Дон» ввели режим тестовой эксплуатации пункта взимания платы. Проезд пока бесплатный.

Благодаря тестированию водители ознакомятся с системой ПВП, а персонал познакомится со своими обязанностями и отработает их, чтобы в будущем не отнимать много времени у автомобилистов.

- Технику проверяют на готовность к использованию на платной основе участка с 1195 до 1319 км трассы М-4 в Краснодарском крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Автодор».

Здесь будет действовать открытая система, когда проезд оплачивается один раз при пересечении пункта взимания платы (ПВП) на 1223-м км трассы. Все время тестирования по дороге можно будет проехать бесплатно. Только водитель должен остановить машину перед шлагбаумом на ПВП, после когда загорится зеленый свет и шлагбаум будет поднят, он может продолжить движение.

После успешного завершения тестового периода откроют платный режим на участке с 1195 по 1319 км трассы М-4. Точная дата начала платной эксплуатации и величина тарифов пока не известна.