2018-12-12T15:07:16+03:00
Общество

Кубанские семьи будут получать выплаты при рождении третьего ребенка

Этот краевой закон приняли депутаты в ходе 16-й сессии ЗСК
Александра ПОДУШКО
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Кубанские семьи будут получать выплаты при рождении третьего ребенкаКубанские семьи будут получать выплаты при рождении третьего ребенкаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Кубанские семьи при рождении третьего и последующего ребенка будут получать ежемесячную денежную выплату с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года. Такой краевой закон приняли депутаты в ходе 16-й сессии ЗСК.

- Эта поддержка будет оказана тем семьям, где среднедушевой доход семьи не превышает 16,7 тысяч рублей. Выплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка. В 2019 году она составит 10 тысяч 412 рублей. Семья будет получать деньги на ребенка, пока ему не исполнится 3 года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе ЗСК.

- Подобная программа соцподдержки уже существовала в крае. Она начала работу в 2013 году. Деньги выплачивали семьям, у которых родился третий ребенок в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, - уточнил заместитель министра труда и социального развития Сергей Гаркуша.

- Принятый закон направлен на социальную поддержку многодетных семей, нуждающихся в дополнительной помощи государства. С окончанием действия предыдущего закона, мы не можем оставить без поддержки семьи, в которых третий или последующие дети будут рождаться после 31 декабря 2018 года, - добавил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

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