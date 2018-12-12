В Кореновском районе задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Кубанские полицейские задержали в Кореновском районе подозреваемого в незаконном сбыте особо крупной партии наркотиков.
Правоохранители получили информацию том, что один из жителей станицы Выселки может быть причастен к незаконному сбыту незаконных веществ на территории Кубани. При проверке сведения подтвердились.
Полицейские остановили машину 22-летнего молодого человека в Кореновском районе. В автомобиле, который парень арендовал в Краснодаре, они нашли несколько пакетов и свертков с различными веществами. Их отправили на исследование. Эксперты установили, что в изъятых пакетах различные синтетические наркотики. Их общая масса составила более 4,5 кг.
Парня задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что купил наркотики в Москве и привез их на Кубань. Сбывать вещества он планировал с помощью закладок.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
- Парню грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.