В Кореновском районе задержали мужчину с крупной партией наркотиков

12 Дек. 09:34 2018-12-12T09:34:16+03:00

Он приобрел незаконные вещества в Москве и хотел распространять их с помощью закладок

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Кубанские полицейские задержали в Кореновском районе подозреваемого в незаконном сбыте особо крупной партии наркотиков.

Правоохранители получили информацию том, что один из жителей станицы Выселки может быть причастен к незаконному сбыту незаконных веществ на территории Кубани. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские остановили машину 22-летнего молодого человека в Кореновском районе. В автомобиле, который парень арендовал в Краснодаре, они нашли несколько пакетов и свертков с различными веществами. Их отправили на исследование. Эксперты установили, что в изъятых пакетах различные синтетические наркотики. Их общая масса составила более 4,5 кг.

Парня задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что купил наркотики в Москве и привез их на Кубань. Сбывать вещества он планировал с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

- Парню грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.