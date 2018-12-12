На Кубани из-за угрозы схода лавин армейские отряды приведены в повышенную готовность
В Краснодарском крае возникла угроза схода лавин в горах. В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Кубани, в повышенную готовность приведены пять сводных отрядов.
-Около 300 военнослужащих и более 50 единиц инженерной и специальной техники предназначены для оказания помощи в ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Оперативная группа, которая действует в штабе ЮВО, ведет круглосуточный мониторинг и анализ информации для незамедлительного реагирования на возможные ЧП. Они могут оказывать помощь местным органам власти.