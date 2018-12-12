На Кубани из-за угрозы схода лавин армейские отряды приведены в повышенную готовность

12 Дек. 10:22 2018-12-12T10:22:47+03:00

В случае необходимости они незамедлительно приступят к ликвидации ЧС

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В Краснодарском крае возникла угроза схода лавин в горах. В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Кубани, в повышенную готовность приведены пять сводных отрядов.

-Около 300 военнослужащих и более 50 единиц инженерной и специальной техники предназначены для оказания помощи в ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Оперативная группа, которая действует в штабе ЮВО, ведет круглосуточный мониторинг и анализ информации для незамедлительного реагирования на возможные ЧП. Они могут оказывать помощь местным органам власти.