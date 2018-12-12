2018-12-12T17:48:24+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Хакурате запретят остановку и стоянку машин

Движение транспорта по новой схеме будет организовано с 30 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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- В Краснодаре на улице Хакурате на участке от Рашпилевской до Красной установят знаки, которые запретят остановку и стоянку автомобилей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

с 30 декабря будет организовано движение транспорта по новой схеме. Установка знаков пройдёт накануне этой даты.

Аналогичные меры коснутся также пересечения улиц Хакурате с Александровским бульваром. Этот дорожный участок используется автомобилистами, любой припаркованный здесь транспорт мешает проезду. Это сильно сказывается на пропускной способности улицы, образуются заторы.

- Запрет на парковку и стоянку автомобилей повысится уровень безопасности дорожного движения, - прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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