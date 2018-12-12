12 Дек. 11:03 2018-12-12T11:03:36+03:00

В Кущевском районе сотрудников ФНС будут судить за коррупцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина отстранен от должности, а женщине грозит до шести лет лишения свободы

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В Краснодарском крае в Кущевском районе начальник и сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы стали фигурантами уголовных дел.

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 53-летний руководитель ведомства удержал зарплату подчиненного и заставил работника из собственных средств оплатить штраф организации. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый решением суда отстранен от должности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

52-летняя сотрудница Межрайонной инспекции обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Установлено, что обвиняемая в период с 2015 по 2018 годы присвоила вверенные ей деньги на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.