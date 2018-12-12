В Кущевском районе сотрудников ФНС будут судить за коррупцию
В Краснодарском крае в Кущевском районе начальник и сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы стали фигурантами уголовных дел.
Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 53-летний руководитель ведомства удержал зарплату подчиненного и заставил работника из собственных средств оплатить штраф организации. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
- Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый решением суда отстранен от должности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
52-летняя сотрудница Межрайонной инспекции обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
Установлено, что обвиняемая в период с 2015 по 2018 годы присвоила вверенные ей деньги на общую сумму около 700 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.