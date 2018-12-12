2018-12-12T11:03:36+03:00
Происшествия

В Кущевском районе сотрудников ФНС будут судить за коррупцию

Мужчина отстранен от должности, а женщине грозит до шести лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кущевском районе сотрудников ФНС будут судить за коррупциюВ Кущевском районе сотрудников ФНС будут судить за коррупциюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в Кущевском районе начальник и сотрудница Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы стали фигурантами уголовных дел.

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 53-летний руководитель ведомства удержал зарплату подчиненного и заставил работника из собственных средств оплатить штраф организации. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый решением суда отстранен от должности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

52-летняя сотрудница Межрайонной инспекции обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Установлено, что обвиняемая в период с 2015 по 2018 годы присвоила вверенные ей деньги на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»