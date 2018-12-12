12 Дек. 11:27 2018-12-12T11:27:55+03:00

В Краснодаре водитель-экспедитор подменил телевизоры на старую технику и доски Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В отделение полиции Краснодара обратился руководитель одной из местных фирм. Он рассказал о хищении товара. Фирма заказала восемь телевизоров на общую сумму 250 тысяч рублей. Однако когда водитель-экспедитор доставил на грузовом автомобиле коробки, в них находились деревянные доски и старая неисправная техника.

Оперативники установили, личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Крымского района. Грузовой автомобиль, на котором перевозилась техника, оборудован системой ГЛОНАСС. Сотрудники полиции выяснили место долговременной остановки автомобиля на территории Краснодара ещё до выгрузки товара. Около четырех часов машина находилась на парковке для большегрузов. Объяснить причины такой длительной стоянки водитель не смог .

Мужчина признался, что заранее подготовился к краже техники. Он поменял новые телевизоры на старые, добавил туда деревянные доски, восстановил целостность вскрытых коробок, после чего передал товар заказчику. Потом он хотел продать украденные вещи дальнобойщикам.

-Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.