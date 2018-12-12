2018-12-12T11:27:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель-экспедитор подменил телевизоры на старую технику и доски

Злоумышленника задержали благодаря системе ГЛОНАСС
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре водитель-экспедитор подменил телевизоры на старую технику и доскиВ Краснодаре водитель-экспедитор подменил телевизоры на старую технику и доскиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В отделение полиции Краснодара обратился руководитель одной из местных фирм. Он рассказал о хищении товара. Фирма заказала восемь телевизоров на общую сумму 250 тысяч рублей. Однако когда водитель-экспедитор доставил на грузовом автомобиле коробки, в них находились деревянные доски и старая неисправная техника.

Оперативники установили, личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Крымского района. Грузовой автомобиль, на котором перевозилась техника, оборудован системой ГЛОНАСС. Сотрудники полиции выяснили место долговременной остановки автомобиля на территории Краснодара ещё до выгрузки товара. Около четырех часов машина находилась на парковке для большегрузов. Объяснить причины такой длительной стоянки водитель не смог .

Мужчина признался, что заранее подготовился к краже техники. Он поменял новые телевизоры на старые, добавил туда деревянные доски, восстановил целостность вскрытых коробок, после чего передал товар заказчику. Потом он хотел продать украденные вещи дальнобойщикам.

-Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»