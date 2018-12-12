В Краснодаре в 2019 году может вновь подорожать проезд

12 Дек. 11:36 2018-12-12T15:07:04+03:00

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В 2019 году в общественном транспорте краевого центра может подорожать проезд. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге по итогам работы городских властей.

По словам главы города, грядущее повышение связано с инфляцией, ростом стоимости горюче-смазочных материалов и постоянной потребностью в ремонте подвижного состава.

На сколько подорожает проезд, а главное, когда это произойдет, пока не сообщается. Однако все действующие льготы обещают сохранить.

Напомним, последний раз проезд подорожал 20 апреля 2018 года. Одна поездка в автобусах коммерческих и муниципальных перевозчиков Краснодара стала стоить 26 рублей вместо 23 рублей.

Ранее также сообщалось, что в Краснодаре в четырех пригородных маршрутках подорожал проезд. В мэрии города заявили - тариф на этих маршрутах не пересматривался более трех лет - с мая 2015 года. Перевозчику работать невыгодно, вот и пересмотрели расценки.