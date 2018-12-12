2018-12-12T12:14:44+03:00
Происшествия

В Кавказском районе 29-летний мужчина продал машину своей знакомой

А деньги оставил себе
Александра ПОДУШКО
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Фото: из архива "КП"Фото: из архива "КП"
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В Кавказском районе 29-летний местный жителя обвиняется по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже машины. Она рассказала, что ее автомобилем временно пользовался знакомый. Но потом он не хотел возвращать машину законной владелице, а позже признался, что продал ее имущество. Сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину и для выяснения всех обстоятельств дела доставили его в отдел полиции. Задержанный пояснил, что попал на автомобиле в ДТП и для возмещения ущерба другому участнику аварии, продал автомобиль. Оставшиеся деньги мужчина потратил на личные нужды.

Следствие установило причастность обвиняемого еще к нескольким кражам. В течение нескольких месяцев, когда злоумышленник проживал со своей сожительницей, он тайно похищал из шкатулки в спальне принадлежащие ей кольца, серьги и браслеты. Потом он сдавал все в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

-Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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