12 Дек. 12:39 2018-12-12T12:39:53+03:00

В Тихорецком районе женщина ударила бывшего свекра шваброй и сломала ему два ребра Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В отделение полиции Тихорецкого района обратился 57-летний местный житель станицы Архангельской. Он рассказал, чтобы бывшая невестка сломала ему два ребра.

Выяснилось, что женщина проживает с ним, его женой, сыном и их двумя несовершеннолетними детьми в одном доме. Хотя с мужем они и в разводе. Потерпевший хотел взять продукты экс-невестки, из-за чего у бывших родственников произошел конфликт. Женщина схватила швабру и ударила ею мужчину по ребрам.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшего переломы ребер с обеих сторон. Против 30-летней женщины завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ей грозит пяти лет лишения свободы, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.