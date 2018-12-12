2018-12-12T15:06:46+03:00
Общество

Мэр Краснодара: Новый транспортный узел поможет реализовать проект медицинского кластера

Кроме того идет планировка и межевания территорий
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На традиционном брифинге с мэром Краснодара Евгением Первышовым разговор зашел и о развитии территорий в районе поселка Новознаменского. Здесь планируется строительство медицинского кластера, который станет «якорным центром» этой части краевого центра. 57 гектар земли для этого город уже передал краевым властям.

- Мы активные участники этого проекта, сегодня занимаемся проектированием, в том числе и крупного транспортного узла, который пройдет через улицы Володарского и Тихорецкую на трассу М-4 ДОН, это в том числе даст возможность реализовать не только проект медицинского кластера, но и крупного административного центра на этой территории. Ну и, конечно, мы ведем работу по разработке проекта планировки и межевания этой территории, - рассказал Евгений Первышов.

По его словам, в Новознаменском появится крупный онкоцентр, а также может быть вынесена одна из городских больниц. Пока рассматриваются все возможные варианты.

- Мы также предполагаем, что как раз часть земельных участков у нас будет использоваться для предоставления тем строительным компаниям, которые активно будут привлекаться для решения проблем обманутых дольщиков в рамках компенсационных мер по краевому закону, - добавил глава Краснодара.

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