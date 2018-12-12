На Кубани бдительный сосед помог предотвратить кражу металлопрофиля
В Краснодарском крае в станице Ленинградской из охраняемого дома на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога». Мужчина рассказал, что неизвестный пытается похитить металлопрофиль с соседней территории.
Правоохранители выяснили, что нажав кнопку «тревожной сигнализации», бдительный сосед хотел отвлечь внимание злоумышленника до прибытия сотрудников полиции.
- Нарушителем спокойствия оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по краю.
Сотрудники Росгвардии поблагодарили местного жителя за бдительность и оказанную помощь в пресечении преступления.