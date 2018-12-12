Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» обсудят с жителями города

12 Дек. 13:34 2018-12-12T15:05:11+03:00

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Еще одна наболевшая тема всплыла 12 декабря на брифинге, который проводил мэр Краснодара Евгений Первышов. Градоначальник рассказал, как дальше будет проходить ремонт оказавшегося в плачевном состоянии кинотеатра «Аврора».

- Столько проблем у нас было связано с подрядной организацией, которая не выполнила свои обязательства. Мы находились в долгих судебных разбирательствах, - сказал глава города. - Сейчас все точки расставлены. Объект выведен из самого предмета договора - реконструкции. И мы вправе им распоряжаться.

Далее, как пояснил Евгений Первышов, для того, чтобы сформировать концессионное соглашение, потребовалось под самой «Авророй»сформировать земельный участок, который тоже войдет в договор концессии. Для этого и вносили изменения в правила землепользования и застройки, Генеральный план города.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что заключение самого концессионного соглашения планируется завершить в конце 2018 года - начале 2019 года. А в ближайшее время власти города рассчитывают, что объект выставлен на конкурс.

- Будет определен победитель, который и будет организовывать реконструкцию кинотеатра «Аврора», - добавил Евгений Первышов. - Разработка проекта может занять до года.

Напомним, кинотеатр с 1981 года является объектом культурного наследия. Поэтому к работе будут предъявлять определенные требования. Проект собираются вынести и на обсуждения с общественностью, с жителями города.