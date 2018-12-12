В Краснодаре на месте элеватора на ул. Колхозной хотят построить детский сад

12 Дек. 13:42 2018-12-12T15:06:41+03:00

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12 декабря в Краснодаре состоялся брифинг по итогам работы властей города. На нем стало известно о том, что на улице Колхозной хотят построить детский сад. Его планируют разместить на месте элеватора.

- Застройщик данной территории передал администрации Краснодара земельный участок с инженерной инфраструктурой под строительство социального объекта, а именно детского сада. Проект уже разработан, - об этом сообщил Евгений Первышов.

Также стало известно, что школу на данном участке строить пока не собираются. При этом строительная компания готова ремонтировать и реконструировать ее.

- В настоящее время вопрос о строительстве общеобразовательного учреждения прорабатывается, - сообщил мэр города.

Строительная компания предусматривает средства на строительство детского сада, а может быть, и школы. Именно для того, чтобы выполнили гарантии по реализации проектов про строительству социальных объектов, муниципалитет и получил в собственность участок на улице Колхозной.