В Краснодаре нового Яблоновского моста не будет

12 Дек. 14:17 2018-12-12T15:06:23+03:00

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В ближайшее время новый Яблоновский мост не построят.

- Сегодня перед городом стоят другие приоритеты, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

По мнению властей, строительство моста пока можно отложить и заняться более важными делами. Например, построить путепровод из микрорайона Гидростроителей в центральную часть Краснодара, а также в район улицы Воронежской.

- Это поможет разгрузить улицу имени Мачуги, - прокомментировал глава города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря в Краснодаре прошел брифинг. На нем проанализировали работу властей города, а также обсудили планы на будущий год. На брифинге стало известно, что на улице Колхозной вместо элеватора построят социальные объекты. Также мэр города сообщил о том, что предложение о возведении медицинского кластера получило поддержку губернатора края.