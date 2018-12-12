2018-12-12T15:06:23+03:00
Общество

В Краснодаре нового Яблоновского моста не будет

Вместо него построят другой путепровод
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В ближайшее время новый Яблоновский мост не построят.

- Сегодня перед городом стоят другие приоритеты, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

По мнению властей, строительство моста пока можно отложить и заняться более важными делами. Например, построить путепровод из микрорайона Гидростроителей в центральную часть Краснодара, а также в район улицы Воронежской.

- Это поможет разгрузить улицу имени Мачуги, - прокомментировал глава города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря в Краснодаре прошел брифинг. На нем проанализировали работу властей города, а также обсудили планы на будущий год. На брифинге стало известно, что на улице Колхозной вместо элеватора построят социальные объекты. Также мэр города сообщил о том, что предложение о возведении медицинского кластера получило поддержку губернатора края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»