2018-12-12T15:04:17+03:00
Общество

Убрать зебры в Краснодаре предложили эксперты школы экономики

Об этом сообщил Евгений Первышов
Татьяна СМИРНОВА
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Ликвидация "зебр" в Краснодаре - одно из предложений экспертов ВШЭЛиквидация "зебр" в Краснодаре - одно из предложений экспертов ВШЭ
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В Краснодаре убирают пешеходные переходы. Таким образом власти хотят отрегулировать движение на самых оживленных перекрестках города.

Стало известно, что это своего рода эксперимент. Его предложили эксперты из Высшей школы экономики.

- Они разрабатывают "Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города". Ликвидация "зебр" - это одно из их предложений. Попробуем,а время покажет то, насколько это решение правильное, - сообщает глава Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что администрация Краснодара предупреждает о ликвидации пешеходного перехода на пересечении Красной и Хакурате. В связи с этим в ближайшее время на месте "зебры" поставят заборы, уберут разметки на проезжей части, а также внесут изменения в работу расположенного на том участке дороги светофора.

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