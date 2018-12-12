Полицейские Успенского района провели общественную акцию

12 Дек. 15:42 2018-12-12T15:42:54+03:00

Стражи порядка вручили местным жителям листовки с подробным описанием, как зарегистрироваться на Едином портале госуслуг. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Сотрудники полиции Успенского района Краснодарского края совместно с представителями Общественного совета при Отделе МВД району провели для местных жителей акцию «Госуслуги – это просто». В ее рамках правоохранители рассказали о том, какие именно государственные услуги предоставляют органы внутренних дел через Единый портал www.gosuslugi.ru.

- Преимуществом получения государственных услуг в электронном виде является сокращение временных затрат, исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, а также возможность получить услугу в удобное время - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также участники акции узнали о возможности оплаты госпошлины со скидкой 30%. Помимо прочего, стражи порядка вручили местным жителям листовки с подробным описанием, как зарегистрироваться на Едином портале госуслуг.