Полицейские Успенского района провели общественную акцию
Сотрудники полиции Успенского района Краснодарского края совместно с представителями Общественного совета при Отделе МВД району провели для местных жителей акцию «Госуслуги – это просто». В ее рамках правоохранители рассказали о том, какие именно государственные услуги предоставляют органы внутренних дел через Единый портал www.gosuslugi.ru.
- Преимуществом получения государственных услуг в электронном виде является сокращение временных затрат, исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, а также возможность получить услугу в удобное время - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также участники акции узнали о возможности оплаты госпошлины со скидкой 30%. Помимо прочего, стражи порядка вручили местным жителям листовки с подробным описанием, как зарегистрироваться на Едином портале госуслуг.