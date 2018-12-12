2018-12-12T16:00:25+03:00
Общество

В Усть-Лабинске сиротам вручили ключи от новых квартир

На их приобретение направили почти 35,5 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Долгожданное жилье получили 29 сирот Усть-Лабинска. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского краяДолгожданное жилье получили 29 сирот Усть-Лабинска. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Усть-Лабинске прошло торжественное мероприятие, в рамках которого 29 сиротам вручили ключи от новых квартир. Многоквартирный дом расположен на улице Воронежской в микрорайоне с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от него находятся два детских сада, школа, поликлиника, остановка общественного транспорта. Молодые люди получили жилье с ремонтом «под ключ». Средства на его приобретение в размере 35,4 млн рублей выделили из краевого бюджета.

– В этом году благодаря программе «Дети Кубани» в Усть-Лабинском районе стали новоселами 29 человек, а в следующем еще 45 получат жилье, – сообщила начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и соцразвития края Виктория Чубасова.

Программа «Дети Кубани» работает с 2013 года. За это время более 6 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир в разных районах края. В этом году на приобретение жилья для 789 человек выделили 964 млн рублей. В следующем году объем финансирования программы увеличится почти вдвое, что позволит приобрести еще 1 344 квартиры, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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