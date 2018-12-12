Краснодар готовится к «традиционным» предновогодним пробкам

12 Дек. 16:17 2018-12-12T16:17:21+03:00

Штраф за парковку с нарушением может достигать 5 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В преддверии празднования Нового года в Краснодаре каждый год увеличивается количество людей, приехавших в краевую столицу за подарками. Соответственно, растет и количество транспорта на дорогах столицы Кубани, а также возникает проблема с парковочными местами у торгово-развлекательных центров. В связи с этим инспекторы ГИБДД совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ириной Дубовицкой провели рейд по выявлению нарушений правил парковки. Проверяли стоянки крупных торгово-развлекательных центров. Особое внимание уделяли местам, предназначенным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для стоянки автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Кроме этого, за управление транспортом, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид» также предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией таблички», - рассказал старший инспектор Отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю Павел Окружко.

С начала этого года на Кубани за нарушения правил остановки и стоянки на местах для инвалидов автоинспекторы составляли около тысячи административных материалов ежемесячно, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.