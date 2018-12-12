В Лабинске у мужчины нашли автомат и патроны

12 Дек. 16:26 2018-12-12T16:34:13+03:00

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В Лабинске у мужчины нашли автомат Калашникова и патроны к нему.

- В дежурную часть поступило сообщили о том, что у одного из местных жителей имеется оружие, которое он хранит незаконно. Правоохранители провели проверку. В результате обыска у 40-летнего мужчины в машине нашли и изъяли автомат и 17 патронов. Из отправили на экспертизу. Выяснилось, что это автомат Калашникова и боевые патроны к нему, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении местного жителя Лабинска возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тихорецком районе женщина сломала бывшему свекру два ребра. Выяснилось, что она избила его шваброй. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.