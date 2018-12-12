2018-12-12T16:40:40+03:00
Общество

В Краснодаре на Старокубанской построят новую поликлинику

Об этом рассказал мэр города
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре на Старокубанской построят новую поликлиникуВ Краснодаре на Старокубанской построят новую поликлинику
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В Краснодаре на улице Старокубанской появится новая поликлиника. На ее строительство компания "ЮгСтройИмпериал" предоставила более 1000 квадратных метров. После окончания работ объект с ремонтом и оборудованием будет передан на уровень Краснодарского края, сообщает мэр города Евгений Первышов.

Новая поликлиника - результат работы строительной отрасли и властей города по созданию социальных учреждений, в том числе и медицинских.

- Этот пример - не единственный в городе. Несмотря на то, что это не наши полномочия, мы пытаемся создать хорошие условия для краснодарцев. Это одна из главных наших задач на сегодняшний день, - сообщил глава города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря в Краснодаре прошел брифинг. На нем обсудили работу властей города и планы на следующий год.

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